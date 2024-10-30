Не та МОСКВА стала спонсором одного из старейших ФК Англии, и у всех «пригорело»

Объявлен новый титульный спонсор одного из старейших английских клубов «Шеффилд Уэнсдей». Им стала компания MOCKBA. Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

На английском языке название фирмы читается как «мокба» (Mockba Modular). Данная компания связана со строительством модульных домов. Её основателем является предприниматель — Павел Матвеев. Однако многие пользователи запутались, так как на игровые футболки футболистов было нанесено название верхним регистром — МОСКВА.

«Я очень надеюсь, что за этим не стоит Путин!», — написал один из пользователей.

«Спонсор MOCKBA — это позор», — ответил другой.

Нашлись и те, кто более адекватно отреагировал на ситуацию: «Здорово! Я давний фанат клуба, жил/работал в Москве, поэтому, как и некоторые другие здесь, я читаю «МОСКВА» как слово на кириллице».