Главным тренером «Манчестер Юнайтед» назначен Рубен Аморим

Португалец Рубен Аморим стал главным тренером легендарного английского ФК «Манчестер Юнайтед». О назначении бывшего полузащитника сообщила пресс-служба МЮ.

«Манчестер Юнайтед» рад объявить о назначении Рубена Аморима на должность главного тренера мужской основной команды при условии соблюдения требований по рабочей визе», — говорится в пресс-релизе.

В администрации команды добавили, что он приступит к работе уже 11 ноября, как только выполнит свои обязательства перед нынешним клубом. А вообще контракт рассчитан до конца июня 2027 года с клубной опцией ещё на год.

«Рубен — один из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров в европейском футболе. Высоко отмеченный наградами как игрок и тренер, он дважды выиграл Primeira Liga в Португалии со Sporting CP; первый из которых стал первым титулом клуба за 19 лет», — отметили его вклад в МЮ.

К слову, пока к команде не присоединится Рубен, её продолжит возглавлять Рууд ван Нистелрой.