Главным тренером «Манчестер Юнайтед» назначен Рубен Аморим
Рубен Аморим. Фото © ТАСС / Zuma / Pedro Rocha
Португалец Рубен Аморим стал главным тренером легендарного английского ФК «Манчестер Юнайтед». О назначении бывшего полузащитника сообщила пресс-служба МЮ.
«Манчестер Юнайтед» рад объявить о назначении Рубена Аморима на должность главного тренера мужской основной команды при условии соблюдения требований по рабочей визе», — говорится в пресс-релизе.
В администрации команды добавили, что он приступит к работе уже 11 ноября, как только выполнит свои обязательства перед нынешним клубом. А вообще контракт рассчитан до конца июня 2027 года с клубной опцией ещё на год.
«Рубен — один из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров в европейском футболе. Высоко отмеченный наградами как игрок и тренер, он дважды выиграл Primeira Liga в Португалии со Sporting CP; первый из которых стал первым титулом клуба за 19 лет», — отметили его вклад в МЮ.
К слову, пока к команде не присоединится Рубен, её продолжит возглавлять Рууд ван Нистелрой.
Напомним, на днях «Манчестер Юнайтед» сообщил об увольнении главного тренера Эрика Тен Хага. Он занял пост главного тренера клуба ещё в 2022 году. Предыдущим полноценным наставником манкунианцев был норвежец Уле Гуннар Сульшер. После этого «красных дьяволов» тренировал Майкл Каррик в должности исполняющего обязанности и немец Ральф Рангник как временный тренер. Тен Хаг также работал главным тренером в «Гоу Эхед Иглз», «Утрехте» и «Аяксе».