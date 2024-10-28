«Манчестер Юнайтед» сообщил об увольнении главного тренера Эрика Тен Хага

«Манчестер Юнайтед» расстался с нидерландским главным тренером клуба Эриком Тен Хагом. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

«Эрик Тен Хаг покинул пост тренера основной мужской команды «Манчестер Юнайтед». Эрик был назначен в апреле 2022 года и привёл клуб к двум внутренним трофеям, выиграв Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Мы благодарны Эрику за всё, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении.

Временно исполнять обязанности главного тренера МЮ будет 48-летний соотечественник Тен Хага и легенда манкунианцев Рууд ван Нистелрой. В 2001-2006 годах RVN провёл 150 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил 95 голов. На его счету есть и значительный тренерский опыт — в 2022-2023 годах ван Нистелрой возглавлял ПСВ.

Тен Хагу 54 года. Он занял пост главного тренера клуба в 2022 году. Предыдущим полноценным наставником манкунианцев был норвежец Уле Гуннар Сульшер. После этого «красных дьяволов» тренировал Майкл Каррик в должности исполняющего обязанности и немец Ральф Рангник как временный тренер. Тен Хаг также работал главным тренером в «Гоу Эхед Иглз», «Утрехте» и «Аяксе».