«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью в игре с «Порту», сыграв со счётом 3:3

Футбольные клубы «Порту» и «Манчестер Юнайтед» завершили матч второго тура группового этапа Лиги Европы вничью со счётом 3:3. Игра состоялась в Португалии.

В составе «МЮ» голы забили Маркус Рэшфорд на 7-й минуте, Расмус Хёйлунн на 20-й, и Гарри Магуайр, отличившийся в добавленное время (90+1). В составе «Порту» результативными ударами отметились Пепе на 27-й минуте и Саму Омородион, оформивший дубль на 34-й и 50-й минутах.

Стоит отметить, что «красные дьяволы» (так называют «Манчестер Юнайтед») заканчивали матч вдесятером. На 81-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш был удалён с поля за две жёлтые карточки.