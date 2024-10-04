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3 октября, 21:53

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью в игре с «Порту», сыграв со счётом 3:3

Момент из игры «Порту» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Обложка © X / Manchester United

Момент из игры «Порту» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Обложка © X / Manchester United

Футбольные клубы «Порту» и «Манчестер Юнайтед» завершили матч второго тура группового этапа Лиги Европы вничью со счётом 3:3. Игра состоялась в Португалии.

В составе «МЮ» голы забили Маркус Рэшфорд на 7-й минуте, Расмус Хёйлунн на 20-й, и Гарри Магуайр, отличившийся в добавленное время (90+1). В составе «Порту» результативными ударами отметились Пепе на 27-й минуте и Саму Омородион, оформивший дубль на 34-й и 50-й минутах.

Стоит отметить, что «красные дьяволы» (так называют «Манчестер Юнайтед») заканчивали матч вдесятером. На 81-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш был удалён с поля за две жёлтые карточки.

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Ранее в матче второго тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов немецкая «Бавария» потерпела поражение от английской «Астон Виллы» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бирмингеме.

Артём Гапоненко
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