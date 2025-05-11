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11 мая, 02:23

Папа римский Лев XIV назвал ИИ главной угрозой для человечества

Робот. Обложка © unsplash.com / Alex Knight

Робот. Обложка © unsplash.com / Alex Knight

Папа римский Лев XIV, недавно взошедший на престол, объявил искусственный интеллект одним из главных вызовов для человечества. Понтифик видит в развитии «умных» машин угрозу человеческому достоинству, справедливости и труду. Об этом сообщила газета La Nacion, ссылаясь на выступление папы перед коллегией кардиналов.

Лев XIV подчеркнул, что выбрал имя в честь папы Льва XIII, чья энциклика Rerum novarum затрагивала социальные вопросы в эпоху Первой промышленной революции. По словам понтифика, современная церковь стремится предложить своё наследие социальной доктрины для решения проблем, возникающих в связи с развитием ИИ, особенно в контексте защиты человеческого достоинства.

Новый папа выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями бесконтрольного развития ИИ и подчеркнул, что разделяет позицию своего предшественника папы Франциска в отношении необходимости сохранения человеческого контроля над технологиями, особенно в вопросах применения оружия и принятия решений, имеющих жизненно важное значение.

По данным La Nacion, Лев XIV также подтвердил приверженность приоритетам, установленным папой Франциском.

«Давайте возьмём это драгоценное наследие и продолжим путь, вдохновлённый той же надеждой, которую нам даёт вера», – заявил понтифик.

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Напомним, кардинала из США Роберта Фрэнсиса Превоста избрали 267-м папой римским 8 мая. Церемония возведения на престол пройдёт 18 мая. Life.ru писал, что понтифика в детстве дразнили «папой римским».

Юния Ларсон
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