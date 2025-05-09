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9 мая, 12:11

«Донести правду»: Льва XIV призвали обратить внимание на христианские гонения на Украине

Депутат Иванов считает избрание Льва XIV папой римским знаковым событием

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / Zuma

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / Zuma

Избрание кардинала Роберта Фрэнсиса Прево папой римским является важным событием для всего христианского мира, уверен депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Лев XIV может продолжить социальную политику покойного Франциска.

«Избрание Льва XIV — это, безусловно, знаковое событие. Как мы видим, новый папа принял имя, которое уже ассоциируется с защитой прав трудящихся и социальной справедливостью», — подчеркнул собеседник RT.

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Он также выразил надежду на конструктивный диалог между РПЦ и Католической церковью. Парламентарий подчеркнул, что наша страна готова к сотрудничеству во имя интересов христиан всего мира, и призвал Льва XIV обратить внимание на ситуацию на Украине.

«Уверен, что Лев XIV, как опытный и мудрый руководитель, будет открыт для такого диалога. Главное, чтобы он обратил внимание на гонения на православных верующих на Украине и смог донести до мира правду», — заключил депутат.

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Напомним, 8 мая конклав избрал нового папу римского. Главой Католической церкви стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Президент России Владимир Путин уже поздравил папу римского Льва XIV с избранием на Святой Престол.

Борис Эльфанд
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