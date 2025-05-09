«Донести правду»: Льва XIV призвали обратить внимание на христианские гонения на Украине

Избрание кардинала Роберта Фрэнсиса Прево папой римским является важным событием для всего христианского мира, уверен депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, Лев XIV может продолжить социальную политику покойного Франциска.

«Избрание Льва XIV — это, безусловно, знаковое событие. Как мы видим, новый папа принял имя, которое уже ассоциируется с защитой прав трудящихся и социальной справедливостью», — подчеркнул собеседник RT.

Он также выразил надежду на конструктивный диалог между РПЦ и Католической церковью. Парламентарий подчеркнул, что наша страна готова к сотрудничеству во имя интересов христиан всего мира, и призвал Льва XIV обратить внимание на ситуацию на Украине.