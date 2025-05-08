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8 мая, 18:14

Путин поздравил папу римского Льва XIV с избранием на Святой Престол

Роберт Фрэнсис Прево. Обложка © ТАСС / AP / Domenico Stinellis

Роберт Фрэнсис Прево. Обложка © ТАСС / AP / Domenico Stinellis

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание новоизбранному папе римскому Льву XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — говорится в телеграмме главы государства.

Он пожелал понтифику успехов в его ответственном служении, а также здоровья и процветания.

Напомним, ранее сегодня 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским. Он взял имя Лев XIV. В своём первом обращении к верующим, понтифик призвал к построению мостов диалога и установлению мира.

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Наталья Демьянова
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