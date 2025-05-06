Ватикан упразднил два символа власти папы римского Франциска
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Ватикан официально упразднил использование свинцовой печати и «перстня Рыбака» папы римского Франциска. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, отметив, что процедура аннулирования была проведена во вторник, 6 мая.
Понтифик традиционно использовал эти символы при подписании апостольских посланий. По словам Бруни, они символически представляли собой крест.
Эта церемония ознаменовала собой важный этап подготовки к выборам нового папы римского. Конклав, на котором 133 кардинала приступят к избранию 267-го понтифика, начнёт свою работу в Ватикане в среду вечером. Для избрания кандидату необходимо получить поддержку не менее двух третей голосов.
Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.