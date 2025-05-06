Ватикан упразднил два символа власти папы римского Франциска

Эта церемония ознаменовала собой важный этап подготовки к выборам нового папы римского. Конклав, на котором 133 кардинала приступят к избранию 267-го понтифика, начнёт свою работу в Ватикане в среду вечером. Для избрания кандидату необходимо получить поддержку не менее двух третей голосов.