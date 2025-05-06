День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 15:18

Ватикан упразднил два символа власти папы римского Франциска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rikstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rikstock

Ватикан официально упразднил использование свинцовой печати и «перстня Рыбака» папы римского Франциска. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, отметив, что процедура аннулирования была проведена во вторник, 6 мая.
Понтифик традиционно использовал эти символы при подписании апостольских посланий. По словам Бруни, они символически представляли собой крест.

Эта церемония ознаменовала собой важный этап подготовки к выборам нового папы римского. Конклав, на котором 133 кардинала приступят к избранию 267-го понтифика, начнёт свою работу в Ватикане в среду вечером. Для избрания кандидату необходимо получить поддержку не менее двух третей голосов.

Раскрыто возможное имя нового папы римского
Раскрыто возможное имя нового папы римского

Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Религия
  • Папа римский
  • Умер папа римский
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar