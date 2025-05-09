На Западе предрекли Зеленскому «особое место в аду» из-за обращения к новому папе римскому
Венгр Кошкович предрёк Зеленскому «место в аду» после обращения к папе Льву XIV
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Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко отреагировал на обращение Владимира Зеленского к новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В соцсети X он написал, что «за такое в аду есть особое место», комментируя упоминание украинского конфликта в послании украинского лидера.
Напомним, что накануне новым, 267-м папой Римским был избран префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево, представляющий орден августинцев. Хотя он не считался очевидным фаворитом, его кандидатура рассматривалась как одна из вероятных.