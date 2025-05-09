На Западе предрекли Зеленскому «особое место в аду» из-за обращения к новому папе римскому

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко отреагировал на обращение Владимира Зеленского к новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В соцсети X он написал, что «за такое в аду есть особое место», комментируя упоминание украинского конфликта в послании украинского лидера.