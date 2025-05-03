Зеленский назвал 15-минутный разговор с Трампом в Ватикане «лучшей беседой»

Владимир Зеленский назвал 15-минутный разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане «лучшей беседой», которая у них была. Слова главы киевского режима приводит украинское издание «Общественное».

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всём уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал», — считает экс-комик.