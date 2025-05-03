Зеленский назвал 15-минутный разговор с Трампом в Ватикане «лучшей беседой»
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Ватикане. Обложка © Пресс-служба Зеленского
Владимир Зеленский назвал 15-минутный разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане «лучшей беседой», которая у них была. Слова главы киевского режима приводит украинское издание «Общественное».
«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всём уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал», — считает экс-комик.
Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане состоялась 26 апреля — в день похорон папы римского Франциска. Разговор продлился всего 15 минут, глава Штатов не позволил французскому президенту Эмманюэлю Макрону принять участие в беседе. Впоследствии СМИ выяснили, о чём же бывший юморист уговаривал главу Белого дома.