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8 мая, 20:09

Папа римский Лев XIV начал первое обращение к верующим со слов о мире

Новоизбранный папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Новоизбранный папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Папа римский Лев XIV выступил с обращением к верующим после избрания на пост. Понтифик начал речь со слов о мире. Первыми их услышали 150 тысяч человек, что собрались на площади Святого Петра.

«Я хочу, чтобы приветствие мира, как пасхальное послание, вошло в наши сердца, всех людей и всех народов. Да пребудет с вами мир, мир воскресшего Христа», — отметил папа.

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Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским 8 мая с третьей попытки. До этого конклав дважды не мог прийти к компромиссу.

Антон Голыбин
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