Папа римский Лев XIV начал первое обращение к верующим со слов о мире
Новоизбранный папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI
Папа римский Лев XIV выступил с обращением к верующим после избрания на пост. Понтифик начал речь со слов о мире. Первыми их услышали 150 тысяч человек, что собрались на площади Святого Петра.
«Я хочу, чтобы приветствие мира, как пасхальное послание, вошло в наши сердца, всех людей и всех народов. Да пребудет с вами мир, мир воскресшего Христа», — отметил папа.