Понтифика Льва XIV в детстве дразнили папой римским за любовь к религии
Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС/SOPA Images/Maria Grazia Picciarella
Папу римского Льва XIV, в миру Роберта Фрэнсиса Прево, дразнили братья в детстве из-за его любви к религии. Старший брат папы Луи Прево рассказал об этом в интервью The New York Times.
Он вспомнил, что будущий папа увлекался игрой в священника, в то время как сверстники мечтали стать ковбоями или грабителями банков.
«Мы часто дразнили его: «Ля-ля-ля, ты будешь папой римским», — поделился Луи.
Будущий понтифик всегда стремился к миру и спокойствию, в отличие от своего старшего брата, который служил морским пехотинцем. Луи высказал мысль, что новый понтифик окажется ближе по духу к папе Франциску.
«Он сделает потрясающую работу», — отметил брат понтифика, который сейчас живёт во Флориде.
Напомним, что 8 мая конклав завершил выборы нового папы римского, объявив об этом с помощью белого дыма из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV.