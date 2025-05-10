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10 мая, 01:53

Понтифика Льва XIV в детстве дразнили папой римским за любовь к религии

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС/SOPA Images/Maria Grazia Picciarella

Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС/SOPA Images/Maria Grazia Picciarella

Папу римского Льва XIV, в миру Роберта Фрэнсиса Прево, дразнили братья в детстве из-за его любви к религии. Старший брат папы Луи Прево рассказал об этом в интервью The New York Times.

Он вспомнил, что будущий папа увлекался игрой в священника, в то время как сверстники мечтали стать ковбоями или грабителями банков.

«Мы часто дразнили его: «Ля-ля-ля, ты будешь папой римским», — поделился Луи.

Названа дата возведения на Святой Престол нового Папы Римского
Названа дата возведения на Святой Престол нового Папы Римского

Будущий понтифик всегда стремился к миру и спокойствию, в отличие от своего старшего брата, который служил морским пехотинцем. Луи высказал мысль, что новый понтифик окажется ближе по духу к папе Франциску.

«Он сделает потрясающую работу», — отметил брат понтифика, который сейчас живёт во Флориде.

Напомним, что 8 мая конклав завершил выборы нового папы римского, объявив об этом с помощью белого дыма из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV.

Лия Мурадьян
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