Понтифика Льва XIV в детстве дразнили папой римским за любовь к религии

Папу римского Льва XIV, в миру Роберта Фрэнсиса Прево, дразнили братья в детстве из-за его любви к религии. Старший брат папы Луи Прево рассказал об этом в интервью The New York Times.

Он вспомнил, что будущий папа увлекался игрой в священника, в то время как сверстники мечтали стать ковбоями или грабителями банков.

«Мы часто дразнили его: «Ля-ля-ля, ты будешь папой римским», — поделился Луи.

Будущий понтифик всегда стремился к миру и спокойствию, в отличие от своего старшего брата, который служил морским пехотинцем. Луи высказал мысль, что новый понтифик окажется ближе по духу к папе Франциску.