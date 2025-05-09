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9 мая, 14:49

Названа дата возведения на Святой Престол нового Папы Римского

Интронизационная месса Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Интронизационная месса нового Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра, как сообщила префектура папского дома. Перед этим, избранный на конклаве Лев XIV проведет встречи с дипломатическим корпусом, а также с международными журналистами, которые освещали недавние события в Ватикане.

По предварительным данным, после смерти Франциска 21 апреля служба печати получила свыше 4 тысяч запросов на аккредитацию. От России, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, на интронизацию будет направлен свой представитель

Напомним, что 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.

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Полина Никифорова
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