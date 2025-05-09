Названа дата возведения на Святой Престол нового Папы Римского

Интронизационная месса нового Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра, как сообщила префектура папского дома. Перед этим, избранный на конклаве Лев XIV проведет встречи с дипломатическим корпусом, а также с международными журналистами, которые освещали недавние события в Ватикане.

По предварительным данным, после смерти Франциска 21 апреля служба печати получила свыше 4 тысяч запросов на аккредитацию. От России, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, на интронизацию будет направлен свой представитель