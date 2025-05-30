Чихуахуа: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок Собака чихуахуа: описание породы, сколько стоит щенок чихуахуа, какие виды существуют, фотографии и характер собаки чихуахуа, а также история появления породы. Особенности кормления, содержания чихуахуа и ухода за ними — в материале Life.ru. 30 мая, 06:01 Чихуахуа стала одной из самых популярных пород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Миниатюрные, но уверенные в себе, чихуахуа не уступают большим породам в сообразительности и преданности. При этом отличаются живым темпераментом и могут быть довольно громкими. Чихуахуа — это преданная собака-компаньон, которая любит внимание, быстро адаптируется к жизни в квартире и при правильном уходе становится верным и умным другом. Что нужно знать о чихуахуа — читайте далее.

История появления породы

История породы чихуахуа уходит корнями в глубокую древность и связана с цивилизациями Мезоамерики. Считается, что предками чихуахуа были собаки течичи (вымершая карликовая порода собак), которых содержали тольтеки и ацтеки. Эти животные играли важную роль в религиозных обрядах: их хоронили вместе с хозяевами, полагая, что они станут проводниками души в загробном мире.

Предков чихуахуа разводили индейцы Центральной Америки. Фото © Wikipedia / Walter Art Museum

После испанского завоевания Мексики в XVI веке порода почти исчезла, но в отдалённых районах сохранились небольшие популяции. В XIX веке американские туристы начали находить этих миниатюрных собак в мексиканском штате Чиуауа, откуда и произошло название породы.

В 1904 году породу официально признал Американский клуб собаководов (AKC), зарегистрировав первую чихуахуа по кличке Миджет. С тех пор порода распространилась по всему миру.

Описание породы чихуахуа

Виды

Прежде всего чихуахуа делят по типу шерсти: короткошёрстные (гладкошёрстные) и длинношёрстные. Первые — с плотно прилегающей шерстью, неприхотливы в уходе и отлично подходят тем, кто не хочет тратить много времени на груминг. Вторые — с мягкой, иногда слегка волнистой шерстью, особенно выразительной на ушах, шее и хвосте. Эти собаки выглядят особенно элегантно и требуют чуть большего внимания к уходу.

Чихуахуа бывают короткошёрстные и длинношёрстные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liudmila Bohush

Кроме длины шерсти, чихуахуа различаются по типу телосложения и форме головы. Есть так называемый кобби-тип — коренастые, компактные собаки с широкой грудью и выразительной «кукольной» головой. А есть олений тип — более изящные, с длинными лапами, вытянутой мордочкой и большими ушами. Все эти особенности стоит учитывать при выборе щенка.

Окрас

Стандарты породы чихуахуа допускают практически любой окрас. Самые распространённые варианты — бежевый (палевый), кремовый, шоколадный, чёрный, белый, рыжий и соболиный. Также встречаются чихуахуа с пятнами, масками на морде и тигровыми (бриндл) отметинами.

Нередко окрас включает в себя два и даже три цвета. Например, чёрно-подпалые, бело-рыжие или шоколадно-белые. У некоторых чихуахуа с возрастом могут появляться более светлые участки или седина, особенно если в окрасе изначально присутствовал серый оттенок.

Окрас чихуахуа может сочетать несколько цветов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

Вес и размеры

Чихуахуа — одна из самых маленьких пород в мире, и такие скромные размеры делают эту собаку идеальной для жизни в квартире. Согласно породному стандарту, вес взрослой чихуахуа обычно составляет от 1,5 до 3 кг. Существуют и более миниатюрные особи (менее 1,5 кг), но кинологи не рекомендуют их к разведению из-за возможных проблем со здоровьем.

Рост в холке у чихуахуа варьируется от 15 до 23 см, хотя у длинноногих представителей «оленьего» типа он может быть чуть выше. Несмотря на компактность, у этих собак крепкое телосложение и хорошо развитая мускулатура. Главное — не перекармливать: лишний вес для такой породы особенно вреден и быстро сказывается на здоровье суставов и сердца.

Чихуахуа отличается маленькими размерами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Здоровье

Чихуахуа, несмотря на миниатюрные размеры, в целом считаются довольно выносливой и долгоживущей породой — при хорошем уходе они доживают до 15–18 лет, а иногда и дольше. Однако, как и у любых пород, у них есть предрасположенность к ряду проблем со здоровьем.

Наиболее частые заболевания: гипогликемия (снижение уровня сахара в крови у щенков), заболевания сердца и коллапс трахеи. Также встречаются проблемы с глазами — например, слезотечение или глаукома. Из-за маленького размера черепа чихуахуа подвержены риску родничков, которые не всегда полностью зарастают и требуют осторожности при обращении с головой щенка. Кроме того, у породы часто встречаются проблемы с зубами: налёт и заболевания дёсен, поэтому уход за полостью рта — обязательная часть регулярного ухода.

Уход и содержание

Ухаживать за чихуахуа относительно несложно, но нужно соблюдать некоторые нюансы. Эти собаки плохо переносят холод, поэтому в прохладное время года им необходима одежда для прогулок. Из-за хрупкости скелета нужно беречь их от падений с высоты (например, с дивана или лестницы), особенно в юном возрасте.

Уход за шерстью зависит от типа: короткошёрстных достаточно раз в неделю прочёсывать мягкой щёткой, длинношёрстным груминг нужен дважды в неделю, чтобы избежать колтунов. Купать чихуахуа следует не чаще одного раза в месяц с использованием мягкого шампуня. Обязательно чистить уши, следить за глазами, коротко подстригать когти и регулярно чистить зубы — это особенно важно, так как порода склонна к стоматологическим проблемам.

В плане содержания чихуахуа хорошо чувствуют себя в квартире, не требуют большого пространства, но нуждаются в ежедневной активности — хотя бы коротких прогулках и играх дома. При этом важно не баловать собаку и соблюдать режим кормления: чихуахуа склонны к перееданию, а лишний вес быстро вредит их здоровью.

Чихуахуа — довольно хрупкая собака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Дрессировка чихуахуа

Несмотря на свои скромные размеры, чихуахуа — не игрушка, а умная и наблюдательная собака с ярким темпераментом. Она способна отлично обучаться, но в процессе обучения от хозяина потребуются терпение и последовательность. Эта порода быстро распознаёт слабину характера у хозяина, поэтому важно с первых дней установить чёткие правила поведения.

Чихуахуа легко осваивает базовые команды: «сидеть», «ко мне», «место», «нельзя». При этом они могут быть упрямыми и капризными, особенно если почувствуют, что могут «командовать» вами. Поэтому дрессировка должна строиться на поощрении (лакомства, похвала) и коротких, интересных занятиях. Эти собаки чувствительны к тону голоса, и резкие окрики могут их запугать — куда эффективнее спокойная, уверенная интонация.

Особое внимание стоит уделить социализации: чихуахуа нужно с детства знакомить с другими людьми, животными, уличными звуками. Это поможет избежать излишней тревожности и агрессии, которые иногда проявляются у плохо социализированных особей.

Чихуахуа, несмотря на маленькие размеры, также нуждается в дрессировке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kanyshev Andrey

Характер чихуахуа

Эти собаки известны своей смелостью, независимостью и удивительной преданностью. Они часто выбирают одного «любимого» человека в семье и могут с осторожностью относиться к незнакомцам.

Чихуахуа — энергичные, любопытные и весьма наблюдательные. Несмотря на крошечный размер, они нередко ведут себя как полноценные сторожевые псы: громко лают при малейшем подозрении и готовы «защитить» свою территорию. При этом они очень чувствительные — грубость или крик могут ранить их. В правильной атмосфере чихуахуа становятся ласковыми, игривыми и удивительно умными компаньонами, которые любят быть в центре внимания и всегда будут рядом с хозяином.

Чихуахуа — характерные, но чувствительные собаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chebakalex7

Сколько стоит щенок чихуахуа

Стоимость щенка чихуахуа может значительно различаться в зависимости от происхождения, качества и цели, с которой вы его приобретаете. Щенки без родословной, предлагаемые частными продавцами, обычно стоят от 8000 до 20 000 рублей. Это может быть хороший вариант для тех, кто ищет собаку «для души», но стоит понимать, что внешний вид и здоровье таких щенков могут отличаться от стандартов породы.

Если вы хотите завести собаку для выставок или дальнейшего разведения, то лучше выбирать щенка с метрикой РКФ (свидетельство о рождении щенка, которое подтверждает его породу) — в этом случае цены начинаются примерно от 25 000 и доходят до 45 000 рублей.

Также на рынке популярны так называемые супермини — чихуахуа, которые во взрослом возрасте весят менее 1,5 кг. Их стоимость может доходить до 80 000–95 000 рублей и выше.

Перед покупкой обязательно стоит лично осмотреть щенка: обратить внимание на активность, чистоту глаз и ушей, шерсть, условия содержания. У порядочного заводчика вы сможете увидеть маму щенка, ознакомиться с документами и получить рекомендации по уходу. И помните: чрезмерно низкая цена — повод насторожиться. Качественный, здоровый щенок не может стоить дёшево, особенно если речь идёт о столь популярной породе.

Популярные вопросы

Чихуахуа и дети

Чихуахуа — не лучшая порода для семей с маленькими детьми. Это хрупкие собаки, которые легко пугаются и могут укусить, если чувствуют угрозу. Ребёнок в возрасте до пяти лет может нечаянно навредить щенку, просто схватив его неосторожно или уронив, а чихуахуа, в свою очередь, может отреагировать резко.

Тем не менее чихуахуа вполне может ужиться с детьми постарше, которые умеют вести себя спокойно и будут бережны по отношению к животному. Важно с самого начала объяснить ребёнку, что собака — это не игрушка, а живое существо с потребностями и границами. Если всё сделано правильно, у чихуахуа и ребёнка может сформироваться крепкая привязанность — собака будет ласковой, общительной и с удовольствием будет принимать участие в повседневных делах семьи.

Чихуахуа — замечательные компаньоны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wollertz

Чихуахуа и другие животные

Чихуахуа — собаки с ярким характером и сильной привязанностью к хозяину. Они склонны к ревности и могут демонстрировать агрессию, особенно если с детства у них были проблемы с социализацией и дрессировкой. Однако при правильном воспитании и постепенном знакомстве чихуахуа способны уживаться с другими питомцами.

Совместное содержание нескольких чихуахуа возможно, но в этом случае нужно учитывать особенности характера каждой собаки. Например, чихуахуа одного пола, особенно кобели, могут проявлять соперничество. В этих случаях кинологи настоятельно рекомендуют провести кастрацию. Важно обеспечить каждой собаке личное пространство и ресурсы, чтобы избежать конфликтов.

Если в дом пришла другая собака, особенно крупная, следует соблюдать осторожность. Чихуахуа иногда могут переоценить свои силы и спровоцировать более крупных собак на конфликт. Рекомендуется постепенно знакомить чихуахуа с другой собакой на нейтральной территории, обязательно на поводке и с вкусняшками.

Кому подходит чихуахуа

Чихуахуа — порода для тех, кто ценит тесную эмоциональную связь с питомцем и готов уделять собаке максимум внимания. Они идеально подходят людям, которые ведут размеренный образ жизни, предпочитают спокойные прогулки и домашний уют. Чихуахуа нужен постоянный контакт с хозяином, они плохо переносят одиночество, поэтому порода идеальна для тех, кто работает из дома.

Чихуахуа обладают независимым характером и высоким интеллектом. Они чувствительны к настроению хозяина и могут быть ревнивыми, поэтому важно устанавливать чёткие границы и правила поведения. Эта порода подойдёт тем, кто готов вкладывать время и усилия в социализацию и обучение собаки.

Чихуахуа очень плохо переносят одиночество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Правда ли, что чихуахуа злые

Стереотип о «злой» чихуахуа не более чем миф, порождённый сочетанием нескольких факторов. Эти маленькие собаки обладают ярким темпераментом, смелостью и сильной привязанностью к хозяину. Однако их поведение во многом зависит от воспитания и условий содержания.

Чихуахуа могут проявлять агрессию, если не прошли должную социализацию или были избалованы владельцами. Многие владельцы, умиляясь миниатюрным размерам питомца, позволяют ему всё, не устанавливая при этом никаких границ. В результате собака начинает считать себя лидером в отношениях с человеком и может начать агрессивно реагировать на попытки ограничить её поведение. Кроме того, чихуахуа обладают высоким инстинктом защиты и могут воспринимать незнакомцев как угрозу для себя или своего хозяина.

Важно помнить, что агрессия не является нормой для этой породы. Согласно стандарту, чихуахуа должны быть дружелюбными и уравновешенными. Если же агрессия уже проявляется, рекомендуется обратиться к кинологу для коррекции поведения.

В норме чихуахуа — активная и весёлая собака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kristina Chizhmar

Плюсы и минусы породы чихуахуа

Плюсы чихуахуа:

Чихуахуа удобно содержать в квартире, легко брать с собой в поездки.

Чихуахуа не нуждаются в длительных прогулках, легко приучаются к лотку или пелёнке.

При правильном уходе живут 15–18 лет.

Хорошо поддаются дрессировке, быстро обучаются командам.

Линяют только в сезон, не требуют частого вычёсывания или стрижки.

Формируют крепкую эмоциональную связь, становятся верными и преданными компаньонами.

Минусы чихуахуа:

Чихуахуа подвержены травмам при падении с высоты или неосторожном обращении.

Могут проявлять агрессию к другим животным или людям при недостаточной социализации.

Мёрзнут, требуют дополнительного утепления в холодное время года.

Страдают от одиночества, могут испытывать стресс и проявлять деструктивное поведение при длительном отсутствии хозяина.

Могут громко реагировать на незнакомые звуки или гостей.

При отсутствии дрессировки могут стать упрямыми и капризными.

Авторы Анна Розанова