Москвичам пообещали тропическую жару на выходных

Жителей московского региона ждёт жаркое воскресенье: столбики термометров могут подняться почти до +30 градусов. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщив в своем Telegram-канале о температурных колебаниях в течение недели.

По словам синоптика, первая неделя лета в столичном регионе началась с умеренного тепла, незначительно превышающего климатическую норму. Однако к концу недели москвичей ожидает 30-градусная жара.

В середине недели регион накроют дожди: небольшие в центре, более интенсивные на юге, в то время как север останется сухим. Дневная температура при этом составит +21...+23 градуса. В четверг антициклон обеспечит солнечную и сухую погоду, способствуя повышению температуры до +25...+27 градусов.

В конце рабочей недели в столице вновь пройдут дожди с грозами, но они не окажут существенного влияния на температуру, которая останется выше климатической нормы на 3-4 градуса.

«В субботу управление погодой перейдёт к тёплому сектору циклона. Его стараниями продолжится рост температуры, а атмосфера над столицей сохранится неустойчивой, что станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз, тем не менее, станет ещё на градус теплее», — уточнил Леус.

В воскресенье влияние очередного барического гребня прекратит осадки, а солнечные лучи активизируют дневной прогрев, подтолкнув термометры к отметке в +30 градусов.

Однако уже в начале следующей недели ливни и грозы принесут с собой постепенное понижение температуры, и во вторник столбики термометров вернутся к привычным для этого времени года значениям.