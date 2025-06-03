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Регион
3 июня, 17:03

Москвичам пообещали тропическую жару на выходных

Синоптик Леус: Жара в 30 градусов накроет Москву в воскресенье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жителей московского региона ждёт жаркое воскресенье: столбики термометров могут подняться почти до +30 градусов. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщив в своем Telegram-канале о температурных колебаниях в течение недели.

По словам синоптика, первая неделя лета в столичном регионе началась с умеренного тепла, незначительно превышающего климатическую норму. Однако к концу недели москвичей ожидает 30-градусная жара.

В середине недели регион накроют дожди: небольшие в центре, более интенсивные на юге, в то время как север останется сухим. Дневная температура при этом составит +21...+23 градуса. В четверг антициклон обеспечит солнечную и сухую погоду, способствуя повышению температуры до +25...+27 градусов.

В конце рабочей недели в столице вновь пройдут дожди с грозами, но они не окажут существенного влияния на температуру, которая останется выше климатической нормы на 3-4 градуса.

«В субботу управление погодой перейдёт к тёплому сектору циклона. Его стараниями продолжится рост температуры, а атмосфера над столицей сохранится неустойчивой, что станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз, тем не менее, станет ещё на градус теплее», — уточнил Леус.

В воскресенье влияние очередного барического гребня прекратит осадки, а солнечные лучи активизируют дневной прогрев, подтолкнув термометры к отметке в +30 градусов.

Однако уже в начале следующей недели ливни и грозы принесут с собой постепенное понижение температуры, и во вторник столбики термометров вернутся к привычным для этого времени года значениям.

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Ранее Life.ru писал, что жителям России стоит готовиться к изнуряющей жаре летом 2025 года. По словам синоптиков, температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму. Особенно сложная ситуация ожидается на юге, в Краснодарском крае и Ростовской области, где лето может стать самым жарким за последние десятилетия, а июль рискует побить все температурные рекорды за 30 лет. Однако не все согласны с таким прогнозом.

Анастасия Никонорова
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