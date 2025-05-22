Синоптик Тишковец рассказал, готовиться ли россиянам к самому жаркому за 30 лет лету

Майские прохлады отошли назад, а в столице России тем временем наступило метеорологическое лето. Вопреки некоторым прогнозам, летняя погода не станет невыносимо жаркой. Об этом у себя в соцсетях сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Прогноз на лето. Видео © Instagram Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгений Тишковец

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1-2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10-20%. Лето в средней полосе России будет хорошее!», — сказал он.

Метеоролог добавил, что в пятницу атмосферное давление будет повышенным и сохранится переменная облачность. При этом вероятность выпадения осадков остаётся низкой. Днём температура составит +25 градусов, что ближе к июльским показателем. Выходные также будут весьма жаркими, ведь столбики термометров укажут на значения от +25 до +28 градусов. Следующая неделя тоже обещает быть аномально тёплой.

«Натуральная макушка лета на финишной прямой холодного мая», — заключил Тишковец.