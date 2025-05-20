В Гидрометцентре рассказали, сколько территории России занято снегом за неделю до лета

«Не более 50% территории России занято снегом, даже чуть-чуть меньше. Осадки недавно прошли в Хабаровском крае, там увеличение снежного покрова произошло», — приводит слова синоптика ТАСС.

Напомним, что майская непогода негативно повлияла на сельское хозяйство — погибли посевы на площади более 100 тысяч гектаров, об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. Однако это в десять раз меньше, чем в прошлом году, когда пострадал более 1 млн гектаров.