В Гидрометцентре рассказали, сколько территории России занято снегом за неделю до лета
Вильфанд: Снег сейчас лежит менее чем на половине территории России
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Снег продолжает лежать менее чем не половине территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Не более 50% территории России занято снегом, даже чуть-чуть меньше. Осадки недавно прошли в Хабаровском крае, там увеличение снежного покрова произошло», — приводит слова синоптика ТАСС.
Вильфанд добавил, что на остальной территории РФ снег потихоньку тает. Согласно прогнозам метеорологов, к концу мая с повышением температуры снежный покров сойдёт во многих регионах.
Напомним, что майская непогода негативно повлияла на сельское хозяйство — погибли посевы на площади более 100 тысяч гектаров, об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. Однако это в десять раз меньше, чем в прошлом году, когда пострадал более 1 млн гектаров.