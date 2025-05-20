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20 мая, 11:52

В Гидрометцентре рассказали, сколько территории России занято снегом за неделю до лета

Вильфанд: Снег сейчас лежит менее чем на половине территории России

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Снег продолжает лежать менее чем не половине территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не более 50% территории России занято снегом, даже чуть-чуть меньше. Осадки недавно прошли в Хабаровском крае, там увеличение снежного покрова произошло», — приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд добавил, что на остальной территории РФ снег потихоньку тает. Согласно прогнозам метеорологов, к концу мая с повышением температуры снежный покров сойдёт во многих регионах.

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Напомним, что майская непогода негативно повлияла на сельское хозяйство — погибли посевы на площади более 100 тысяч гектаров, об этом рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. Однако это в десять раз меньше, чем в прошлом году, когда пострадал более 1 млн гектаров.

Милена Скрипальщикова
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