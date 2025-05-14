В Минсельхозе назвали ущерб сельскому хозяйству из-за майской непогоды
Глава Минсельхоза Лут: Из-за непогоды в мае погибло более 100 тыс. га посевов
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Майская непогода сгубила чуть больше 100 тысяч га посевов, но практически все они уже пересеяны. Об этом рассказала глава Минсельхоза России Оксана Лут.
«Она (погода — прим. Life.ru) повлияла. Не в таком объёме, как в прошлом году, — в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч га, в прошлом году было больше 1 миллиона. Фактически 10% от гибели прошлого года», — сказала Лут журналистам.
Она добавила, что пострадали и регионы Черноземья. Однако уже практически всё пересеяно, уточнила министр.
Напомним, в европейской части России погода в начале последнего месяца весны была совсем не майская — заморозки и даже выпадал снег. Сейчас ситуация немногим лучше. С понедельника, 12 мая, в Москве и области значительно похолодало: столбики термометров опустились до отметки +4 градуса. Из-за заморозков в столичном регионе даже объявили оранжевый уровень погодной опасности. «Осенняя» погода продержится минимум до 15 мая, а затем не исключены грозы.