В Минсельхозе назвали ущерб сельскому хозяйству из-за майской непогоды

Майская непогода сгубила чуть больше 100 тысяч га посевов, но практически все они уже пересеяны. Об этом рассказала глава Минсельхоза России Оксана Лут.

«Она (погода — прим. Life.ru) повлияла. Не в таком объёме, как в прошлом году, — в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч га, в прошлом году было больше 1 миллиона. Фактически 10% от гибели прошлого года», — сказала Лут журналистам.

Она добавила, что пострадали и регионы Черноземья. Однако уже практически всё пересеяно, уточнила министр.