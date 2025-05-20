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20 мая, 13:28

Аномальная жара и засухи: Россиян напугали прогнозом погоды на предстоящее лето

Яндекс.Погода: Температура летом 2025 года будет выше нормы на 2–3 ℃

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готовится к жаркому лету в 2025 году. Прогнозы синоптиков указывают на превышение средних температур на 2–3 ℃ по всей территории страны — это ощутят жители всех крупнейших городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других миллионников. Такие данные передаёт «Яндекс.Погода».

Настоящий температурный вызов ожидает юг: Краснодарский край и Ростовская область могут увидеть лето, превосходящее по жаре всё, что было в предыдущие десятилетия. Июль там может войти в историю как самый жаркий за 30 лет.

В Красноярске также возможны пики аномальной жары в июле и августе, способные превзойти максимум, достигнутый летом 2024 года. Однако наибольшее отклонение от климатической нормы летом 2025 года ожидается в Арктике. Будучи одним из быстро прогревающихся регионов планеты, Арктика продемонстрирует наиболее выраженное потепление. Значительное повышение температуры вероятно над просторами Карского и Лаптевых морей, а также вдоль их береговой линии, затрагивая Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутию.

Летом 2025 года на большей части территории России объёмы осадков будут существенно отличаться от климатической нормы. Основной тенденцией станет существенное сокращение дождей, которое Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, а также Причерноморье, все республики Северного Кавказа, Ставрополье, Крым, все области Центральной России и большинство регионов Северо-Запада страны.

Наиболее выраженная засуха ожидается в Ростовской области, где выпадет около 40 мм осадков — это втрое меньше обычного и даже ниже прошлогоднего минимума. В Волгограде, Краснодаре и Воронеже количество осадков будет вдвое меньше нормы. При этом в Краснодаре дождей ожидается чуть больше, чем в прошлом, рекордно сухом году.

А вот практически на всей территории Сибири и Дальнего Востока прогнозируется избыток осадков относительно средних многолетних значений. К регионам с ожидаемым превышением нормы относятся Камчатка, Северные и Средние Курилы, Амурская область, Забайкальский край, юг Хабаровского края и частично Республика Бурятия.

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Ранее специалисты сообщили, что за неделю до лета менее 50% территории России занято снегом. Согласно прогнозам метеорологов, к концу мая с повышением температуры снежный покров сойдёт во многих регионах.

Ольга Сливченко
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