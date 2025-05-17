Вильфанд назвал два региона России, куда придёт жара уже на следующей неделе
Вильфанд: Жаркая погода в ближайшую неделю прогнозируется только на Алтае
Жара на следующей неделе ожидается лишь на Алтае. Обложка © Life.ru
В большинстве регионов страны в ближайшие семь дней не ожидается аномальной жары. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, погода будет оставаться стабильной и комфортной практически на всей территории России. Единственным исключением станет Алтайский край и Республика Алтай, где столбики термометров могут подняться выше +30°C. В остальных частях страны температурный режим будет соответствовать сезонным нормам без резких колебаний.
«В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России», — отметил Вильфанд.
Ранее Вильфанд прогнозировал, что в Москве в ближайшее время ожидаются майские грозы. Температура ночью будет колебаться в пределах 8–10 градусов, а днём поднимется до 17–20 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди и неустойчивость в атмосфере.