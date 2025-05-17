Вильфанд назвал два региона России, куда придёт жара уже на следующей неделе

В большинстве регионов страны в ближайшие семь дней не ожидается аномальной жары. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода будет оставаться стабильной и комфортной практически на всей территории России. Единственным исключением станет Алтайский край и Республика Алтай, где столбики термометров могут подняться выше +30°C. В остальных частях страны температурный режим будет соответствовать сезонным нормам без резких колебаний.

«В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России», — отметил Вильфанд.