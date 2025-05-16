Синоптик раскрыл, когда откроется купальный сезон в Москве в этом году
Синоптик Тишковец: Купальный сезон начнётся в Москве не раньше середины июня
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В Москве купальный сезон не стартует сразу после наступления лета — вода в городских водоемах прогреется лишь к середине июня или даже ближе к концу месяца. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.
«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода ещё будет холодная, и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — написал Тишковец.
По его словам, предварительно, температура воздуха в Москве в июне немного превысит норму. Он отметил, что ожидается недостаток осадков на уровне 10–30%, что может привести к большему количеству солнечных дней, чем обычно, а также к временному повышению температуры до 25–30 градусов.
Ранее Life.ru сообщал, что предстоящие выходные, 17 и 18 мая, москвичей и жителей области ожидает тепло: столбики термометров поднимутся до +22°C. Однако уже в понедельник, 19 мая, прогнозируются облачность и дожди. В ночные часы температура опустится до +6…+11°C, а днём будет держаться в пределах +12…+17°C.