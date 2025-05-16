Синоптик раскрыл, когда откроется купальный сезон в Москве в этом году

В Москве купальный сезон не стартует сразу после наступления лета — вода в городских водоемах прогреется лишь к середине июня или даже ближе к концу месяца. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода ещё будет холодная, и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — написал Тишковец.

По его словам, предварительно, температура воздуха в Москве в июне немного превысит норму. Он отметил, что ожидается недостаток осадков на уровне 10–30%, что может привести к большему количеству солнечных дней, чем обычно, а также к временному повышению температуры до 25–30 градусов.