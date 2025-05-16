Приближение тепла: Синоптик рассказал, когда в столичный регион вернётся весна

В выходные, 17 и 18 мая, жители Москвы и Подмосковья встретят долгожданное тепло. Температура поднимется до +22 градусов, но продлится это лишь два дня. Такой прогноз озвучил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 17 мая, облачность с прояснениями ожидается в течение дня. Ночью осадков не будет, температура составит от +8 до +10 градусов. Днём возможен небольшой дождь, а температура поднимется до +19 до +21 градуса.

«Ночью преимущественно без осадков, температура воздуха в столице +8…+10. Днем местами небольшой дождь, температура +19…+21 градус. По области ночью ожидается +5…+10, днем +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду», — приводит комментарий синоптика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, по словам Ильина, сохранятся облачные условия и ночь может принести небольшой дождь. Температура в Москве ночью составит от +11 до +13, а днём — от +18 до +20 градусов. В области температура ночью будет от +8 до +13, днём — от +16 до +21 градуса. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Понедельник, 19 мая, принесёт облачную погоду с дождями. Ночью температура составит от +6 до +11, днём — от +12 до +17 градусов. Ветер будет варьироваться от 2 до 7 метров в секунду.