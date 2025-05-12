Ну и что, что май: Терапевт напомнила москвичам про шапку и шарф
Врач Чернышова призвала москвичей носить шапку, несмотря на календарную весну
Москва. Фото © Life.ru
Весной всегда велик соблазн поскорее убрать в шкаф тёплые вещи, однако сейчас, в условиях похолодания в Москве и Подмосковье, не лишним будет, наоборот, достать шапки и шарфы. Об этом в беседе с Life.ru напомнила терапевт Надежда Чернышова.
Самое главное правило, чтобы избежать переохлаждения, — одеваться по погоде. Важно, во-первых, не переохладиться, а во-вторых — не перегреться. То есть одеться избыточно тепло, чтобы потом вспотеть в транспорте и потом выйти под ветер, — это тоже риск простуды. Поэтому я советую брать с собой во всяком случае шапку и шарф, когда нужно — их надеть, а когда жарко — снять. И также я рекомендую многослойность в одежде. То есть лишнюю кофточку и лёгкую куртку сверху.
Так как в течение дня температура меняется заметно, нужно, чтобы с собой у вас был запас тёплой одежды и возможность легко менять степень тепла, подчёркивает терапевт.
Напомним, что с сегодняшнего дня, 12 мая, в Москве и области столбик термометра опустится до отметки +4 градуса. Да и в целом начало недели выдастся на редкость холодным. «Осенняя» погода продержится в столичном регионе минимум до 15 мая.