Ну и что, что май: Терапевт напомнила москвичам про шапку и шарф

Самое главное правило, чтобы избежать переохлаждения, — одеваться по погоде. Важно, во-первых, не переохладиться, а во-вторых — не перегреться. То есть одеться избыточно тепло, чтобы потом вспотеть в транспорте и потом выйти под ветер, — это тоже риск простуды. Поэтому я советую брать с собой во всяком случае шапку и шарф, когда нужно — их надеть, а когда жарко — снять. И также я рекомендую многослойность в одежде. То есть лишнюю кофточку и лёгкую куртку сверху.