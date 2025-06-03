Риск для глаз: Life.ru узнал, как выбрать безопасные и подходящие солнцезащитные очки

Лето в разгаре, а это значит, что пришло время позаботиться о защите глаз от палящего солнца. Неправильный выбор солнцезащитных очков может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, заявил в интервью Life.ru старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Неправильно подобранные солнцезащитные очки вместо пользы могут нанести серьёзный вред здоровью. Одна из главных опасностей – тёмные линзы без полноценного УФ-фильтра. Когда человек надевает такие очки, его зрачки рефлекторно расширяются, пропуская в глаз больше вредного ультрафиолетового излучения. Арсений Буряков Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА

Эксперт отметил, что следует внимательно относиться к качеству материала линз. Дешёвый пластик часто искажает изображение и не обеспечивает должной защиты от ультрафиолета. Поликарбонатные линзы, несмотря на их популярность и доступность, также иногда уступают заявленным характеристикам, в частности, имеют больше оптических искажений. Буряков советует выбирать линзы из трайвекса или минерального стекла с многослойным УФ-защитным покрытием. Однако стоит помнить, что стеклянные линзы обычно тяжелее и менее устойчивы к механическим повреждениям.

«Оптимальный выбор – линзы с пометкой «UV400», которые гарантированно блокируют 99–100% всего спектра УФ-лучей», – заключил специалист.

Поляризационные очки подойдут для водителей и рыбаков, ведь уменьшают блики от воды, снега и мокрых поверхностей. Но такие очки могут мешать восприятию экранов навигаторов и смартфонов, снижая их читаемость. А недорогие модели зачастую оснащены некачественными поляризационными фильтрами, которые лишь создают видимость защиты от бликов, не выполняя своих функций.

Цвет линз также играет важную роль. Серые и зелёные линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для ежедневного использования. Жёлтые и оранжевые линзы увеличивают контрастность в пасмурную погоду или в условиях сумерек, однако не рекомендуются для яркого солнечного света, так как недостаточно защищают от ослепления. Синие и фиолетовые линзы, несмотря на свою популярность в модных аксессуарах, могут негативно влиять на циркадные ритмы человека, изменяя восприятие спектра света, особенно в вечернее время.

Особую осторожность следует проявлять при эксплуатации очков. Ношение линз с царапинами или повреждённым защитным покрытием значительно снижает их защитные свойства и оптические качества. Хранение очков вблизи источников тепла или в автомобиле на солнце может привести к деформации оправы и повреждению линз. Очки с широкими дужками, хотя и лучше защищают глаза от бокового света, способны ограничивать периферическое зрение, что может стать причиной опасной ситуации при переходе улицы или управлении автомобилем.

Глаза детей более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, поэтому им категорически не подходят «взрослые» солнцезащитные очки. Для ребёнка оправа должна быть лёгкой и гибкой, а линзы — обязательно из ударопрочных материалов, таких как поликарбонат или трайвекс, чтобы минимизировать риск повреждений.

Перед покупкой очков всегда обращайте внимание на маркировку — наличие знаков CE (европейский стандарт) или ГОСТ Р является гарантией соблюдения норм безопасности и качества, советует Буряков. Очки без указания степени УФ-защиты приобретать не рекомендуется. Дополнительно можно проверить наличие оптических искажений: посмотрите через линзу на прямую линию — если линия искажается, лучше отказаться от покупки.