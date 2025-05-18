Названы компоненты солнцезащитного крема, увидев которые, стоит отказаться от покупки

Эффективность солнцезащитных кремов напрямую зависит от их состава и правильного применения. Об этом «Газете.ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

При выборе крема важно обращать внимание на пометку «широкий спектр», гарантирующую защиту как от UVB, так и от UVA-лучей, при этом стоит избегать составов с нестабильными компонентами вроде оксибензона или потенциально раздражающими веществами типа ретинола.

«Парабены, несмотря на распространённые мифы, являются одними из наиболее изученных консервантов, однако, если есть опасения, можно выбрать средства с альтернативными системами консервации», — заявил эксперт.

Для разных условий нужна разная степень защиты —водостойкие кремы с SPF 30-50 рекомендуются для пляжа, тогда как для городских условий достаточно SPF 15-30. Однако ключевое значение имеет правильное применение — необходимо наносить достаточное количество продукта и обязательно обновлять защиту каждые два часа пребывания на солнце.