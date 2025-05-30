Ray-Ban может вернуться на российский рынок
Итальянская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Ray-Ban
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Компания Luxottica, итальянский гигант в сфере оптики, зарегистрировала товарный знак Ray-Ban, под которым она производит солнцезащитные очки, изначально разработанные Bausch & Lomb. Соответствующая документация отражена в базе Роспатента.
В России компания Luxottica уже зарегистрировала два товарных знака, визуальный и текстовый, для этого бренда. Срок действия этих знаков истекает в 2027 и 2035 годах соответственно. При этом один из них охраняется с 1975 года.
28 мая 2025 года была подана новая заявка в категории «оптика», включающей очки, линзы, 3D-очки и прочие аналогичные изделия.
Ранее сообщалось, что товарные знаки в России также зарегистрировали южнокорейский автоконцерн KIA и французский люксовый бренд Louis Vuitton.