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30 мая, 15:14

Ray-Ban может вернуться на российский рынок

Итальянская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Ray-Ban

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Steener

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Steener

Компания Luxottica, итальянский гигант в сфере оптики, зарегистрировала товарный знак Ray-Ban, под которым она производит солнцезащитные очки, изначально разработанные Bausch & Lomb. Соответствующая документация отражена в базе Роспатента.

В России компания Luxottica уже зарегистрировала два товарных знака, визуальный и текстовый, для этого бренда. Срок действия этих знаков истекает в 2027 и 2035 годах соответственно. При этом один из них охраняется с 1975 года.

28 мая 2025 года была подана новая заявка в категории «оптика», включающей очки, линзы, 3D-очки и прочие аналогичные изделия.

Ушедший из нашей страны люкс зарегистрировал новые товарные знаки в Роспатенте
Ушедший из нашей страны люкс зарегистрировал новые товарные знаки в Роспатенте

Ранее сообщалось, что товарные знаки в России также зарегистрировали южнокорейский автоконцерн KIA и французский люксовый бренд Louis Vuitton.

Наталья Демьянова
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