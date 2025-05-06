Ушедший из нашей страны люкс зарегистрировал новые товарные знаки в Роспатенте

Французский модный дом Dior получил патент на ювелирные изделия из коллекции Bois de Rose. Заявка находилась на рассмотрении с августа 2024 года. Хотя компания закрыла свои бутики в России в 2022 году, в её аренде по-прежнему числятся четыре торговые точки в Москве.