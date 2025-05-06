Ушедший из нашей страны люкс зарегистрировал новые товарные знаки в Роспатенте
Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в России
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Бренды класса люкс Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в России, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Французский модный дом Dior получил патент на ювелирные изделия из коллекции Bois de Rose. Заявка находилась на рассмотрении с августа 2024 года. Хотя компания закрыла свои бутики в России в 2022 году, в её аренде по-прежнему числятся четыре торговые точки в Москве.
Швейцарский производитель часов Rolex спустя пять месяцев после подачи заявки зарегистрировал товарный знак на модель Explorer. Напомним, весной 2022 года компания официально прекратила экспорт своей продукции в Россию.
Ранее сообщалось, что товарные знаки в России также зарегистрировали южнокорейский автоконцерн KIA и французский люксовый бренд Louis Vuitton.