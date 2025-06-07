Спортивный врач рассказала, стоит ли отказываться от тренировок в жару

Спортивный врач Ольга Перевалова поделилась рекомендациями по безопасным занятиям спортом в жаркую погоду. Она отметила, что физическая активность в зной требует особого подхода, но полностью отказываться от неё не стоит. Главное — правильно выбрать время и интенсивность тренировок.

Наиболее подходящим временем для занятий на улице специалист назвала раннее утро до 8 часов и вечер после 21 часа, когда жара спадает. В разгар дневного зноя, особенно при температуре выше 27 градусов, от интенсивных нагрузок лучше воздержаться. Для уличных тренировок в жару оптимально подойдут легкая зарядка, скандинавская ходьба или бег трусцой, тогда как силовые и высокоинтенсивные тренировки создают излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Спортом в самую жару заниматься не стоит. Лучше, например, утром выйти на улицу, во двор, на свежий воздух, продышаться, сделать зарядку до жары. Можно и побегать, конечно. Кто каждый день бегает, у кого нет проблем с выносливостью, кто тренируется, им не страшны никакие погодные условия, кроме «атомной жары», там за 27 градусов», — объяснила медик в разговоре с радио Sputnik.

Особое внимание врач уделила питьевому режиму. В жаркую погоду необходимо увеличить потребление воды, предпочтительно обычной или минеральной без газа. Жидкость должна быть комнатной температуры или слегка прохладной, но не ледяной, чтобы избежать проблем с горлом. После тренировок рекомендуется принять прохладный (не холодный) душ и отдохнуть в помещении с комфортной температурой.

Для тех, кто хочет оставаться активным в самые жаркие часы, Перевалова советует перенести тренировки в спортзале с кондиционером. Идеальными вариантами она назвала плавание в бассейне, занятия йогой или пилатесом. При этом врач предостерегает от переедания в жару, отмечая, что снижение аппетита в этот период — естественная реакция организма. Главное правило — прислушиваться к своему телу и не допускать перегрузок, особенно людям с хроническими заболеваниями.