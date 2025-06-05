Уходим в тень: Life.ru узнал у ветврача, как охладить питомцев в жару

Совсем скоро регионы России накроет летний зной, от которого нужно спасаться не только людям, но и животным. Как охладить домашнего питомца в жару, рассказал Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Если говорить о собаках, то важно учитывать их породу и размер. В целом, рекомендуется снизить воздействие солнечных лучей и тепла. Лучше гулять рано утром или поздно вечером, чтобы избежать сильной жары. Особенно это важно для маленьких и тёмных пород собак, которые быстрее перегреваются, но и крупные тоже подвержены риску. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Эксперт предупреждает, что не стоит далеко уходить от дома — признаки перегрева включают слабость, потерю сознания, дрожь, слюнотечение и остекленевшие глаза. При первых симптомах нужно переместить питомца в прохладное место, дать воду и смочить шерсть водой. Для больших собак это может быть сложно — в таких случаях лучше вызвать помощь специалистов.

Обязательно сокращайте время прогулок в жаркую погоду, советует ветчрач. Можно использовать охлаждающие коврики или попонки, но с осторожностью: последние могут переохладить животное. Кроме того, важно не обливать собаку ледяной водой во время прогулки.

Активность котов ниже, поэтому они реже перегреваются. При наличии решёток можно оставить двери и окна открытыми в жаркую погоду, чтобы питомец мог выбрать прохладное место. Внутри квартиры лучше держать все двери открытыми, тем более в туалет или ванную комнату, где обычно прохладнее.

«Кошки реже страдают от жары, чем собаки, но владельцы должны следить за условиями: не закрывать все окна и двери полностью, особенно если в комнате есть солнечный свет или она находится под прямыми лучами солнца. Маленькие животные — хомяки или птицы — требуют особого внимания: важно обеспечить им тень и доступ к воде», — говорит ветеринар.

В заключении врач рекомендует избегать сильного солнца в жаркую погоду, следить за признаками перегрева у питомцев и обеспечивать им комфортные условия для отдыха и питья.