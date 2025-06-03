Никакой еды со стола: Россиянам объяснили, как помочь питомцам сбросить лишний вес

Питомец при ожирении может заработать много болезней. Поэтому хозяевам следует своевременно выявлять проблемы с весом у домашних животных и корректировать их питание, рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Медик пояснила, что к полноте чаще всего склонны кастрированные животные и питомцы, которые проявляют мало физической активности. Тем не менее это не исключает риска развития ожирения из-за отсутствия культуры кормления. Специалист добавила, что лишний вес нагружает сердце, суставы и печень животных. Кроме того, у питомцев может развиться диабет и другие эндокринные болезни.

«Самостоятельную коррекцию питания можно начать с постепенного уменьшения дневного объёма корма. Достаточно сократить его на 10—15%, чтобы организм животного плавно перестроился на новый режим кормления и начал терять калории», — объяснила Онуфриенко в беседе с РИАМО.

Эксперт дополнила, что следует чётко контролировать суточную норму кормления животного и не давать ничего дополнительно с обеденного стола. Вместо свободного доступа к корму важно разбить дневную норму на три или четыре приёма пищи, отметила специалист.

Также Онуфриенко призвала сочетать сухой и влажный корма. Сухие гранулы способствуют профилактике патологий полости рта. Кроме того, клетчатка положительно сказывается на пищеварении питомца. А вот влажные корма поддерживают водный баланс, отметила медик.