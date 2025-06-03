Не только вкусняшка: Ветеринар рассказала, какими субпродуктами можно угощать собаку

Сушёные субпродукты — уши, трахеи, лёгкие, рубец — давно стали популярными у владельцев собак, но вокруг них всё ещё много мифов. Ветеринарный врач, эксперт бренда Triol Виктория Романовская в беседе с Life.ru отметила, что такие продукты при правильной обработке безопасны, так как проходят длительную сушку при высоких температурах, исключающую риск заражения паразитами.

Опасения могут возникать при самостоятельном приготовлении таких лакомств без соблюдения температурного режима и санитарных норм. Как и в случае с любыми лакомствами, важно выбирать продукцию проверенных производителей и следить за индивидуальной реакцией питомца. При умеренном употреблении они служат не просто вкусным поощрением, но и источником белка, коллагена и хондроитина, поддерживающих здоровье кожи, суставов и связок.

Современные форматы, например, сосиски для собак, жевательные коллагеновые рогалики или снеки в стиках у многих вызывают сомнения. Часто пугает непривычный внешний вид и мысль о вредных ингредиентах. Однако это не всегда оправдано. Технологии шагнули вперед, и сегодня даже такие угощения могут быть абсолютно натуральными. Главное — простой и понятный состав, где на первом месте мясо, а не мука и консерванты. Виктория Романовская Ветеринарный врач, эксперт бренда Triol

Романовская предупредила, что многие лакомства содержат нежелательные добавки — усилители вкуса, красители, консерванты, соль и сахар, которые способны вызывать аллергические реакции, расстройства пищеварения и при регулярном употреблении приводить к хроническим заболеваниям. Также врач уделила внимание вопросу косточек, подчеркнув, что натуральные, особенно вареные кости опасны из-за риска раскалывания на острые осколки, тогда как специализированные изделия из жил или сыромятной кожи являются безопасной альтернативой.

Специалист рекомендовала тщательно подбирать размер лакомства, чтобы исключить риск проглатывания целиком или травмирования ротовой полости, а при возникновении сомнений советоваться с ветеринаром для выбора оптимального варианта для конкретного питомца.

«Опасны не сами угощения, а их неправильный выбор. И если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с ветеринаром — он поможет подобрать подходящие именно вашему питомцу варианты», — заключила Романовская.