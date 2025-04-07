«Поставит точку»: В России назначат главного по бродячим собакам

В России могут создать институт, который будет заниматься защитой животных — соответствующая инициатива уже направлена в правительство. Эта структура позволит контролировать выполнение законодательства в области защиты животных. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев объяснил, что цель законопроекта заключается в том, чтобы обеспечить реальное действие законов о животных, а не только их формальное существование.

«Ещё это поставит точку в вопросе, кто вообще отвечает за этих собак. Потому что сейчас все кивают друг на друга, а толку нет», — сказал Гусев в беседе с 360.ru.

Он отметил, что проблема с собаками на улицах остаётся нерешённой. Парламентарий напомнил, что существуют законы, но необходим уполномоченный для контроля их исполнения, включая маркировку и штрафы. Общество устало от бродячих собак, представляющих угрозу для прохожих, приюты переполнены, и происходят инциденты жестокого обращения, подчеркнул Гусев.