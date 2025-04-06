«Помогите, их тут много»: Стая бродячих собак загнала двух девочек в ледяную речку в Прикамье

В Пермском крае собаки пытались напасть на двух девочек. Ради спасения они забежали в ледяную речку, сообщает Ural Mash.

Собаки пытались напасть на девочек в Пермском крае. Видео © Telegram / Ural Mash

Инцидент произошёл в деревне Лужково. Около 15 собак погнались за девочками. Несовершеннолетние сняли случившееся на видео. Школьницы сумели забежать в водоём почти по пояс. Животные какое-то время пытались добраться до детей, но потом потеряли интерес и ушли.