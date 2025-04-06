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6 апреля, 12:18

«Помогите, их тут много»: Стая бродячих собак загнала двух девочек в ледяную речку в Прикамье

Ural Mash: В Пермском крае около 15 бездомных собак напали на двух девочек

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В Пермском крае собаки пытались напасть на двух девочек. Ради спасения они забежали в ледяную речку, сообщает Ural Mash.

Собаки пытались напасть на девочек в Пермском крае. Видео © Telegram / Ural Mash

Инцидент произошёл в деревне Лужково. Около 15 собак погнались за девочками. Несовершеннолетние сняли случившееся на видео. Школьницы сумели забежать в водоём почти по пояс. Животные какое-то время пытались добраться до детей, но потом потеряли интерес и ушли.

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии
Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии

А ранее Life.ru писал, что трое подростков попали в больницу после нападения стаи собак на Кубани. Группа подростков направилась на контрольный смотр трассы для мотокросса, там агрессивные животные и начали кусать детей.

Дарья Нарыкова
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