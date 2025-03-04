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4 марта, 12:13

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии

Стая собак напала на восьмилетнюю школьницу в хакасском селе Шира. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«3 марта 2025 года в следственные органы поступило сообщение о нападении собак на 8-летнюю девочку в парке «Юность» на территории села Шира. По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка направлялась в школу через парк, когда на неё напала стая собак. Проходившая мимо женщина, услышав лай, поспешила на помощь и смогла отогнать животных. Девочку госпитализировали с множественными укусами на голове, лице, теле и конечностях. Уточняется, что часть животных принадлежит местной жительнице. Питомцы часто убегают с территории домовладения и проявляют агрессию, рассказали селяне. Хозяйка уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил содержания животных, но не предприняла необходимых мер для их изоляции.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Адлере собаки буквально сожрали школьнику лицо. Мальчику пытались пришить нос и губы в местной больнице, но они не прижились. Позже ребёнка направили на лечение в Москву. Во время транспортировки он оставался в искусственной коме. Из-за участившихся в последнее время случаев нападения собак на детей уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова потребовала задуматься о новом законе. В Госдуме также планируют собрать консилиум.

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Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю

Александра Мышляева
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