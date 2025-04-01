В Госдуме хотят запретить детям выгуливать потенциально опасных собак
В Госдуму внесут законопроект, запрещающий детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать собак потенциально опасных пород. Об этом сообщила депутат Нина Останина на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты граждан от нападений животных.
Перечень опасных пород, включающий питбулей, бультерьеров, кавказских овчарок и других, был утверждён Правительством ещё в 2019 году. Парламентарии уверены, что юные владельцы таких питомцев могут не совладать с животными, если они начнут проявлять агрессию.
Ранее Life.ru рассказывал, какие законы вступили в силу в России 1 апреля 2025 года. Уже сегодня начал действовать новый закон, направленный против телефонных мошенников. Ещё один закон обязал ввести единую программу воспитательной работы в детских лагерях по всей стране.
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