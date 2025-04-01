В Госдуме хотят запретить детям выгуливать потенциально опасных собак

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать собак потенциально опасных пород. Об этом сообщила депутат Нина Останина на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты граждан от нападений животных.

Перечень опасных пород, включающий питбулей, бультерьеров, кавказских овчарок и других, был утверждён Правительством ещё в 2019 году. Парламентарии уверены, что юные владельцы таких питомцев могут не совладать с животными, если они начнут проявлять агрессию.