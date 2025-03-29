Дети, мошенники, SIM-карты: Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года

В России с 1 апреля 2025 года начнут действовать новые законы, один из которых обяжет не принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. О нормах напомнили в Госдуме.

«Для [детей мигрантов] при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком», — сказано на сайте нижней палаты парламента.

Помимо этого, уже со следующей недели начнёт действовать новый закон, направленный против телефонных мошенников. Документом будет установлено, что на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. С апреля на «Госуслугах» появится возможность проверить число оформленных сим-карт.

Ещё один закон обяжет ввести единую программу воспитательной работы в детских лагерях по всей России. По ней ребятам на отдыхе будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию у нового поколения уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия.