В России могут увеличить в три раза штрафы за парковку на тротуарах
ЛДПР внесла в кабмин закон об увеличении штрафов за парковку на тротуарах втрое
Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в Правительство РФ законопроект об увеличении штрафов за парковку на тротуарах втрое. Инициаторы заявили SHOT, что установленные в 2011 году суммы давно потеряли свою актуальность. В документе предлагается поднять суммы следующим образом:
- В регионах — с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении до 5000)
- В Москве и Петербурге — с 3000 до 5000 рублей (при повторном нарушении до 7500).
Авторы законопроекта объяснили, что к ним регулярно обращаются тысячи россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг. Водители бросают машины у подъездов, на газонах и даже на детских площадках ЖК. Жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части, рискуя попасть под машину. Особенно страдают мамочки с колясками и пенсионеры.
«Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа», — заметил Слуцкий.
Часто проблема возникает не только из-за лени водителей, но и банально из-за нехватки мест для парковки. Депутаты ЛДПР в своей инициативе также просят проработать вопрос о создании достаточного количества парковочных мест рядом с домами и соцучреждениями, а также «о необходимости размещения зоны платных парковок вне спальных районов».
Ранее Life.ru предупредил водителей, что они получат штраф за нарушение законодательства об ОСАГО. Кроме того, граждан России могут даже арестовать. Согласно действующим правилам, водители должны иметь при себе во время поездки либо электронный, либо бумажный страховой полис.
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