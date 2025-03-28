В России могут увеличить в три раза штрафы за парковку на тротуарах

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в Правительство РФ законопроект об увеличении штрафов за парковку на тротуарах втрое. Инициаторы заявили SHOT, что установленные в 2011 году суммы давно потеряли свою актуальность. В документе предлагается поднять суммы следующим образом:

В регионах — с 1000 до 3000 рублей (при повторном нарушении до 5000)

В Москве и Петербурге — с 3000 до 5000 рублей (при повторном нарушении до 7500).

Авторы законопроекта объяснили, что к ним регулярно обращаются тысячи россиян, чьи дворы превращаются в один большой паркинг. Водители бросают машины у подъездов, на газонах и даже на детских площадках ЖК. Жильцы вынуждены обходить препятствия по проезжей части, рискуя попасть под машину. Особенно страдают мамочки с колясками и пенсионеры.

«Зачастую таким наплевательским отношением к окружающим грешат владельцы дорогих иномарок, чей карман не обеднеет от небольшого штрафа», — заметил Слуцкий.

Часто проблема возникает не только из-за лени водителей, но и банально из-за нехватки мест для парковки. Депутаты ЛДПР в своей инициативе также просят проработать вопрос о создании достаточного количества парковочных мест рядом с домами и соцучреждениями, а также «о необходимости размещения зоны платных парковок вне спальных районов».