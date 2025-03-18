Россиян предупредили о возможном повышении налогов

Российское правительство может оказаться вынуждено повышать налоги и страховые взносы на пенсии для граждан, если стране не удастся выйти из демографического кризиса. Об этом заявила член комитета ГД РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, станет очень сложно содержать пенсионеров. Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера», — пояснила она в беседе с «Газетой.ru».

Парламентарий добавила, что количество рабочих рук продолжит уменьшаться, государству потребуются дополнительные средства на обеспечение пенсий. Тут правительство столкнётся с дилеммой — либо повышать взносы и налоги, либо снижать размер пенсий. Лучшим вариантом в этой ситуации было бы исправление демографической ситуации, считает Бессараб.

Издание напоминает, что с февраля 2025 года средняя пенсия у граждан РФ составляет порядка 25 тысяч рублей. Индексации этого года позволили повысить сумму почти на тысячу рублей.