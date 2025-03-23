«Всё дело в нюансах»: Кинолог объяснил, когда опасно кормить собаку рыбой

Рыба в натуральном питании собаки представляет собой важный источник необходимых микроэлементов, однако она не так безопасна, как может показаться, поэтому её следует вводить в рацион с осторожностью. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Всё дело в нюансах. Основная опасность заключается в сырой свежей рыбе. Во-первых, это прямой путь к заражению питомца паразитами. Во-вторых, мелкие кости могут нанести серьёзный урон здоровью, иногда с фатальными последствиями», — сказал Голубев в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, по мнению специалиста, в сырой рыбе присутствует триметиламиноксид, который препятствует усвоению железа у собак. Регулярное употребление такого продукта может привести к анемии. Тем не менее от рыбы полностью отказываться не следует, так как она является богатым источником аминокислот, жиров и микроэлементов. Эти вещества способствуют укреплению костей и зубов, а также делают шерсть собаки блестящей. Однако при добавлении рыбы в рацион важно соблюдать определённые рекомендации, отметил эксперт.

Во-первых, рыба всегда должна быть после термической обработки (варить ее нужно 20-30 минут после закипания) или после глубокой заморозки в течение двух недель. Кроме того, нужно удалить все кости, а лучше перемолоть кусочки в блендере, чтобы у собаки не было никакого шанса подавиться или проглотить острые части, рассказал Голубев. Чёрную пленку в крупных тушках нужно вычищать, а жабры и жаберные крышки удалять, если они крупные и жёсткие.

Крупные рёбра питомцу тоже лучше не давать или перемалывать. Мелкую рыбу можно целиком, но если что-то кажется опасным, всё равно лучше измельчать. Для питания подойдёт также рыбная мука, но витаминов в ней меньше, добавил кинолог. При этом баловать рыбой собаку можно не чаще двух-трёх раз в неделю, она должна составлять не более 10% рациона, предупредил он.

Президент РКФ рекомендовал отдавать предпочтение морской рыбе вместо речной. Подходящими видами являются сельдь, горбуша, салака, навага, иваси, мойва, хек, пикша и треска. Однако следует учитывать уровень жирности: например, сельдь может не подойти всем питомцам. Он также подчеркнул, что жареная, солёная и копчёная рыба строго запрещены, так как могут нанести серьёзный вред здоровью собаки. Все необходимые микроэлементы можно получить из рыбьего жира, но для определения дозировки и курса лучше проконсультироваться с ветеринаром.