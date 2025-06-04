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4 июня, 12:32

Она сказала «Ква»: Жабы Настюша и Ванюша поженились в Московском зоопарке

Жаба-ага по имени Настюша обрела женское счастье в Московском зоопарке

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

В Московском зоопарке произошло радостное событие — жаба-ага по имени Настюша наконец обрела женское счастье и официально «вышла замуж» за самца Ванюшу. Теперь молодожёны живут душа в душу в одном вольере.

Видео © Telegram / Московский зоопарк

Настюша — настоящая муза эпохи Возрождения: пышная, величественная и абсолютно не озабочена ни весом, ни калориями. Существенная разница в размерах с избранником ее ничуть не смущает — в любви, как известно, внешность не главное.

Решётки флирту не помеха: Камера сняла любовные игры юных панд в зоопарке
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Праздник в зоопарке был оформлен в природных тонах, близких к естественной среде обитания земноводных. Декор изготовили вручную из экологичных материалов, ведь молодожены — за устойчивое развитие и бережное отношение к окружающей среде.

Особым гостем на свадьбе стала жаба-рогатка Машенька, которая исполнила почетную роль подружки невесты.

Теперь в зоопарке есть еще одна счастливая семейная пара — и, возможно, в будущем ждем пополнение

В Московском зоопарке вылупился краснокнижный черепашонок
В Московском зоопарке вылупился краснокнижный черепашонок

А ранее в Ленинградском зоопарке с шиком отпраздновали день рождения альпаки Шарлотки, ей исполнилось четыре годика. В честь праздника ей подарили букет самых любимых цветов — одуванчиков, несколько цветов которых тут же были с удовольствием съедены.

Марина Фещенко
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