Она сказала «Ква»: Жабы Настюша и Ванюша поженились в Московском зоопарке
Жаба-ага по имени Настюша обрела женское счастье в Московском зоопарке
Обложка © Telegram / Московский зоопарк
В Московском зоопарке произошло радостное событие — жаба-ага по имени Настюша наконец обрела женское счастье и официально «вышла замуж» за самца Ванюшу. Теперь молодожёны живут душа в душу в одном вольере.
Видео © Telegram / Московский зоопарк
Настюша — настоящая муза эпохи Возрождения: пышная, величественная и абсолютно не озабочена ни весом, ни калориями. Существенная разница в размерах с избранником ее ничуть не смущает — в любви, как известно, внешность не главное.
Праздник в зоопарке был оформлен в природных тонах, близких к естественной среде обитания земноводных. Декор изготовили вручную из экологичных материалов, ведь молодожены — за устойчивое развитие и бережное отношение к окружающей среде.
Особым гостем на свадьбе стала жаба-рогатка Машенька, которая исполнила почетную роль подружки невесты.
Теперь в зоопарке есть еще одна счастливая семейная пара — и, возможно, в будущем ждем пополнение
А ранее в Ленинградском зоопарке с шиком отпраздновали день рождения альпаки Шарлотки, ей исполнилось четыре годика. В честь праздника ей подарили букет самых любимых цветов — одуванчиков, несколько цветов которых тут же были с удовольствием съедены.