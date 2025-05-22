Решётки флирту не помеха: Камера сняла любовные игры юных панд в зоопарке

Учёные пришли к выводу, что самка по имени Цин Бао переживает первый в жизни цикл эструса (течки). Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем они с самцом Бао Ли будут готовы к размножению, но такие взаимоотношения уже сейчас настраивают зоологов на позитивный лад.