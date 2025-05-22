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22 мая, 12:32

Решётки флирту не помеха: Камера сняла любовные игры юных панд в зоопарке

Видеокамера сняла первый флирт молодых панд из зоопарка Вашингтона

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute

«Первый флирт» обитающих в вашингтонском зоопарке панд попал на камеру. Ролик публикует Смитсоновский Национальный зоопарк в Вашингтоне.

Флирт панд в зоопарке Вашингтона. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute

Учёные пришли к выводу, что самка по имени Цин Бао переживает первый в жизни цикл эструса (течки). Пройдёт ещё несколько лет, прежде чем они с самцом Бао Ли будут готовы к размножению, но такие взаимоотношения уже сейчас настраивают зоологов на позитивный лад.

Потрясающий окрас: В Алтайском заповеднике голодная «панда» попала на видео
Потрясающий окрас: В Алтайском заповеднике голодная «панда» попала на видео

А обитательница столичного зоопарка панда Катюша осваивает самостоятельную жизнь после того, как разъехалась со своей мамой Диндин в разные вольеры. Сотрудники зоосада Москвы отмечают её хороший аппетит и активный распорядок дня.

Юрий Лысенко
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