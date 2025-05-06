Сильная и независимая: В Московском зоопарке показали, как панда Катюша адаптируется к жизни без мамы

Панда Катюша успешно адаптируется к самостоятельной жизни после отделения от матери Диндин. Сотрудники Московского зоопарка также отметили хороший аппетит и насыщенный распорядок дня у всеобщей любимицы, поделившись видеороликом. Он опубликован в телеграм-канале столичного зверинца.

Панда Катюша в отдельном вольере. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Ирина Овчинникова, руководитель отдела «Фауна Китая», сообщила, что Катюша, оставшаяся без матери, поначалу проявляла признаки беспокойства и пыталась её найти.

«В этот период киперы старались отвлекать и развлекать её. В течение недели Катюша успокоилась, у неё улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. Сейчас наша юная панда демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, вдыхая ароматы весны», — отметила Овчинникова.

Катюша сохраняет свой настойчивый и требовательный нрав. При этом она легко привыкла к новому рациону, приняв тот факт, что больше не будет получать материнское молоко. Теперь она с аппетитом ест бамбук и с удовольствием принимает угощения от смотрителей.