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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 08:05

Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка отметила новоселье

Сайка. Обложка © tvspb.ru

Сайка. Обложка © tvspb.ru

Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка начала самостоятельную жизнь. В возрасте семи месяцев она переехала в собственный вольер, где компанию ей составит тётя Шарлотка.

Альпака Сайка из Ленинградского переехала в новый вольер. Обложка © tvspb.ru

Телеканал «Санкт-Петербург» запечатлел трогательные моменты расставания Сайки с родителями — мамой Гренкой и папой Брецелем. Сотрудники зоопарка отмечают, что юная альпака быстро адаптировалась к новому дому.

Спа для лошадей, мебель для приматов: Обитатели Ленинградского зоопарка готовятся к новоселью
Спа для лошадей, мебель для приматов: Обитатели Ленинградского зоопарка готовятся к новоселью

Напомним, что в марте в Ленинградском зоопарке начали готовиться к настоящему беби-буму альпак. В прошлом году популяция пополнилась более чем 50 новыми особями потомства, и, судя по всему, в этом году ожидается не меньший прирост.

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Александра Мышляева
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