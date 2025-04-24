Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка отметила новоселье

Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка начала самостоятельную жизнь. В возрасте семи месяцев она переехала в собственный вольер, где компанию ей составит тётя Шарлотка.

Напомним, что в марте в Ленинградском зоопарке начали готовиться к настоящему беби-буму альпак. В прошлом году популяция пополнилась более чем 50 новыми особями потомства, и, судя по всему, в этом году ожидается не меньший прирост.