Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка отметила новоселье
Сайка. Обложка © tvspb.ru
Альпака Сайка из Ленинградского зоопарка начала самостоятельную жизнь. В возрасте семи месяцев она переехала в собственный вольер, где компанию ей составит тётя Шарлотка.
Альпака Сайка из Ленинградского переехала в новый вольер. Обложка © tvspb.ru
Телеканал «Санкт-Петербург» запечатлел трогательные моменты расставания Сайки с родителями — мамой Гренкой и папой Брецелем. Сотрудники зоопарка отмечают, что юная альпака быстро адаптировалась к новому дому.
Напомним, что в марте в Ленинградском зоопарке начали готовиться к настоящему беби-буму альпак. В прошлом году популяция пополнилась более чем 50 новыми особями потомства, и, судя по всему, в этом году ожидается не меньший прирост.