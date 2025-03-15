Ленинградский зоопарк готовится к новому бэби-буму альпак
Ленинградский зоопарк готовится к очередному всплеску пополнения альпак. В минувшем году здесь появилось более 50 детёнышей, и текущий год обещает быть не менее плодотворным. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
В Ленинградском зоопарке ждут пополнение альпак. Видео © Телеканал Санкт-Петербург
В праздничные выходные многодетные альпаки, вместо привычных хвойных веток, наслаждаются морковными палочками. Кулич, который появился в зоопарке на Пасху в прошлом году, вскоре отпразднует свой первый день рождения. Малышка Сайка, которой всего полгода, продолжает находиться на грудном вскармливании.
«Мы всегда стараемся поддерживать размножение животных. Делаем так, чтобы им было хорошо и комфортно. Если животные вне воли размножаются, то значит им здесь хорошо. Многие стараются приносить своё потомство только туда, где они знают, что оно точно выживет», — рассказала организатор мероприятий Ленинградского зоопарка Ксения Стрюкова.
Ранее Life.ru рассказывал о пополнении в семье капибар из Московского зоопарка. У самки по кличке Малая родился девятый потомок, роды у матери-героини прошли гладко. Ветеринарам даже не пришлось вмешиваться в естественный процесс.