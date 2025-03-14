Пыталась разбудить: В «Тайгане» показали душераздирающие кадры прощания слонихи с умершей подругой
В крымском зоопарке «Тайган» от мочекаменной болезни умерла слониха Дженни
Слониха Дженни. Обложка © VK / «Тайган»
В крымском зоопарке «Тайган» умерла 54-летняя цирковая слониха Дженни. О смерти животного сообщила пресс-служба зоосада.
Кадры прощания слонихи Магды с её умершей подругой Джени. Видео © Telegram / Олег Зубков
«Слониха Дженни умерла. Причиной тому — огромный полуторакилограммовый камень в почках. До слёз обидно и жалко. Мы любили её, для нас она была не просто слоном. Жаль и Магду, для неё это огромная утрата», — говорится в сообщении.
Дженни вместе со своей цирковой подругой Магдой жила в крымском зоопарке с 2021 года. Они ранее были артистами большого Варшавского цирка и всегда были неразлучны, поддерживая друг друга в трудные времена. Однако, когда Дженни ушла из жизни, Магда теперь отказывается от еды и выглядит очень подавленной. В зоопарке обеспокоены состоянием слонихи и надеются, что с помощью заботы и внимания ей удастся восстановить силы и найти утешение.
Ранее сообщалось, что изъятую у скандально известного коммуниста пуму Геркулеса доставили в Московский зоопарк. Посторонние к хищнику не допускаются, также запрещены фотографирование и видеосъёмка.