Пыталась разбудить: В «Тайгане» показали душераздирающие кадры прощания слонихи с умершей подругой

«Слониха Дженни умерла. Причиной тому — огромный полуторакилограммовый камень в почках. До слёз обидно и жалко. Мы любили её, для нас она была не просто слоном. Жаль и Магду, для неё это огромная утрата», — говорится в сообщении.

Дженни вместе со своей цирковой подругой Магдой жила в крымском зоопарке с 2021 года. Они ранее были артистами большого Варшавского цирка и всегда были неразлучны, поддерживая друг друга в трудные времена. Однако, когда Дженни ушла из жизни, Магда теперь отказывается от еды и выглядит очень подавленной. В зоопарке обеспокоены состоянием слонихи и надеются, что с помощью заботы и внимания ей удастся восстановить силы и найти утешение.