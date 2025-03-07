Изъятую у скандально известного коммуниста пуму Геркулеса доставили в Московский зоопарк
Изъятого у депутата от КПРФ Татаринцева самца пумы доставили в Московский зоопарк
Пума Геркулес. Обложка © Предоставлено Life.ru
Пума Геркулес, которую долгие годы держали в квартире, была доставлена в Московский зоопарк по решению суда. Об этом в беседе с Life.ru сообщил сотрудник зоосада, начальник отдела «Млекопитающие» Михаил Брагин.
Начальник отдела «Млекопитающие» Михаил Брагин заявил, что пума Геркулес переведена в Московский зоопарк. Видео © Предоставлено Life.ru
«Шестого марта изъятая по решению суда пума по имени Геркулес была доставлена в Московский зоопарк. Переезд прошёл штатно. Сейчас зверь находится на карантине под наблюдением ветеринарных врачей», — пояснил он.
По его словам, в настоящее время необходимо понять, в каком состоянии находится животное, что с его организмом и поведением. Эксперт дополнил, что посторонние к хищнику не допускаются, также запрещены фотографирование и видеосъёмка.
Напомним, ранее в Москве у депутата от КПРФ Сергея Татаринцева конфисковали пуму Геркулеса. Политика признали виновным в причинении вреда дикому животному и назначили штраф в размере 3000 рублей. Хищница время от времени убегала от своего хозяина, вызывая беспокойство у соседей, которые неоднократно писали жалобы.