«Они просто зимуют»: Власти ростовского хутора успокоили людей, переживавших за судьбу лебедей

Жители хутора Кавалерский в Ростовской области стали активно распространять в соцсетях видео, на котором стая лебедей якобы умирает, вмерзая в лёд на реке. Неравнодушные к судьбе птиц забили тревогу и стали просить спасти птиц. Однако в администрации региона заверили, что с пернатыми всё в порядке, а единственная опасность, которая может им угрожать, — это дикие звери.

Местные жители переживают за судьбу лебедей. Видео © VK / #ЛюбимыйНашЕгорлык!

В беседе с РИА «Новости» глава администрации Кавалерского сельского поселения Дмитрий Хаустов объяснил, что не стоит переживать за судьбу лебедей. Они не погибают и в спасении не нуждаются.

«Лебеди… чувствуют себя спокойно, на самом деле они сидят в полынье и просто зимуют», — подчеркнул Хаустов.

В комментариях к видео ростовчане писали, что птицы вмерзают в лёд и гибнут. Но по словам властей, при зимовке птицы всегда находятся в таком положении — они опускают шею и отдыхают. Поскольку видео было снято издалека, пернатые не чувствовали опасности и продолжали отдыхать. Но если люди приблизятся к стае, то те активно зашевелятся и сразу станет понятно, что жизни лебедей ничто не угрожает.

«Да, издалека кажется, что они себя чувствуют не очень хорошо, но по прибытии к ним сегодня рано утром, когда я приехал уже, всё в порядке оказалось», — рассказал Хаустов.