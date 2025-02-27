«Они просто зимуют»: Власти ростовского хутора успокоили людей, переживавших за судьбу лебедей
РИА «Новости»: Якобы замерзающих лебедей в ростовском хуторе спасать не нужно
Жители хутора Кавалерский в Ростовской области стали активно распространять в соцсетях видео, на котором стая лебедей якобы умирает, вмерзая в лёд на реке. Неравнодушные к судьбе птиц забили тревогу и стали просить спасти птиц. Однако в администрации региона заверили, что с пернатыми всё в порядке, а единственная опасность, которая может им угрожать, — это дикие звери.
Местные жители переживают за судьбу лебедей. Видео © VK / #ЛюбимыйНашЕгорлык!
В беседе с РИА «Новости» глава администрации Кавалерского сельского поселения Дмитрий Хаустов объяснил, что не стоит переживать за судьбу лебедей. Они не погибают и в спасении не нуждаются.
«Лебеди… чувствуют себя спокойно, на самом деле они сидят в полынье и просто зимуют», — подчеркнул Хаустов.
В комментариях к видео ростовчане писали, что птицы вмерзают в лёд и гибнут. Но по словам властей, при зимовке птицы всегда находятся в таком положении — они опускают шею и отдыхают. Поскольку видео было снято издалека, пернатые не чувствовали опасности и продолжали отдыхать. Но если люди приблизятся к стае, то те активно зашевелятся и сразу станет понятно, что жизни лебедей ничто не угрожает.
«Да, издалека кажется, что они себя чувствуют не очень хорошо, но по прибытии к ним сегодня рано утром, когда я приехал уже, всё в порядке оказалось», — рассказал Хаустов.
И если лебедей спасать не следует, то некоторым людям, оказавшимся на льду, помощь просто необходима. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС вовремя прибыли на подмогу туристам из Томска, которые провалились на внедорожнике под лёд Байкала. Среди пассажиров были трое детей.
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