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9 апреля, 15:53

Спа для лошадей, мебель для приматов: Обитатели Ленинградского зоопарка готовятся к новоселью

Обитатели Ленинградского зоопарка готовятся к новоселью после капремонта

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

С наступлением весны в Ленинградском зоопарке распускаются подснежники и крокусы, зайцы сбрасывают белые шубки, а медведица Хаарчаана возвращается к водным процедурами. А вот пони и лошади в это время готовятся к долгожданному новоселью.

Как отметила старший инструктор пони-клуба Ленинградского зоопарка Елена Громова, в жилище лошадей провели капитальный ремонт и улучшили условия. Теперь животные могут посещать обновлённый спа-центр. Малышам приматов нужно больше времени для освоения на новом месте, поэтому они привыкают к переноске, пока в их домиках меняют мебель.

Пернатые обитатели Ленинградского зоопарка тоже готовятся к переезду. На летних дачах птиц ожидают восемь просторных комнат с ароматными сосновыми стенами и надёжной крышей. А морозостойкие японские журавли не привыкли к переездам с изменением сезона, но не отказались от косметического ремонта в своих вольерах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Напомним, в марте Ленинградский зоопарк готовится к новому бэби-буму альпак. В минувшем году здесь появилось более 50 детёнышей, текущий год обещает быть не менее плодотворным. А в Московском зоопарке манул Тимофей уже начал разжировку.

Борис Эльфанд
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