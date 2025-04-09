Спа для лошадей, мебель для приматов: Обитатели Ленинградского зоопарка готовятся к новоселью

С наступлением весны в Ленинградском зоопарке распускаются подснежники и крокусы, зайцы сбрасывают белые шубки, а медведица Хаарчаана возвращается к водным процедурами. А вот пони и лошади в это время готовятся к долгожданному новоселью.

Как отметила старший инструктор пони-клуба Ленинградского зоопарка Елена Громова, в жилище лошадей провели капитальный ремонт и улучшили условия. Теперь животные могут посещать обновлённый спа-центр. Малышам приматов нужно больше времени для освоения на новом месте, поэтому они привыкают к переноске, пока в их домиках меняют мебель.

Пернатые обитатели Ленинградского зоопарка тоже готовятся к переезду. На летних дачах птиц ожидают восемь просторных комнат с ароматными сосновыми стенами и надёжной крышей. А морозостойкие японские журавли не привыкли к переездам с изменением сезона, но не отказались от косметического ремонта в своих вольерах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».