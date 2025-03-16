Смотрит телевизор и грызёт кукурузу: Как живёт мемный орангутан из зоопарка Екатеринбурга

Мемный орангутан Захар из зоопарка Екатеринбурга давно привлекает посетителей необычным поведением. Животное весит 180 кг, что примерно вдвое больше нормы. Обезьяна очень любит поесть и делает это особенно забавно. К примеру, она красиво грызёт кукурузу, а грушу просто давит во рту.

Захар, несмотря на габариты, отличается активным поведением. Сегодня он осваивает технику трапезы китайскими палочками. Посетители периодически могут наблюдать, с какой нежностью орангутан пьёт кисель. К слову, он очень любит гостей зоопарка, всегда подходит поздороваться и корчит рожицы. А недавно любимцу публику отремонтировали вольер.

«Ставили ему телевизор, показывали фильмы. Когда шёл ремонт, он был очень тревожный после перевозки. И вот был такой вариант, как успокоить и увлечь», — рассказала URA.ru заведующая научно-просветительским отделом екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова.