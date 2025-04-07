Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку
Манул Тимофей из Московского зоопарка. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал подготовку к лету, вступив в фазу активного сброса веса. За зиму он похудел с 7 до 5 кг, чему способствовала тёплая столичная погода, позволившая ему чаще появляться перед посетителями.
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что сейчас Тимофея кормят раз в день, пять дней в неделю, крысой или небольшой перепёлкой, а апрельская порция составляет около 200 г. С декабря по конец весны у манула снижен аппетит, и зоологи устраивают ему два «разгрузочных» дня еженедельно.
С наступлением весны у Тимофея не только уменьшается вес, но и меняется окрас: рыжеют пятки и бока. К июню он завершит этот процесс, как в прошлом году, когда к лету его вес достиг 3,75 кг.
В дикой природе, среди степных просторов с морозами до -50°C, манул накапливает жир осенью из-за скудного рациона. В зоопарке же эти естественные циклы регулируются: зоологи корректируют порции, добавляя летом один «голодный» день, а осенью переходя на ежедневное кормление для набора массы.
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